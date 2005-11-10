Fagioli polemico con l'arbitro sui social: "Non me lo spiego". Poi cancella la stories
Ivan Cardia
Nicolo Fagioli non nasconde il proprio disappunto dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo del Genoa. Il centrocampista viola, al termine del 2-1 maturato al Ferraris, ha affidato a una storia pubblicata su Instagram la propria protesta per un episodio avvenuto nel finale della gara.
Il riferimento è alla rete del possibile 2-2 della Fiorentina, arrivata però dopo che l'arbitro Fabio Maresca aveva già interrotto il gioco. Una decisione che Fagioli non ha condiviso e sulla quale ha espresso pubblicamente i propri dubbi: “Il Genoa ha meritato di vincere. Non mi spiego questo però”.
Il messaggio è rimasto online solo per poco. Successivamente, infatti, Fagioli ha rimosso la storia da Instagram, cancellando così la protesta social sull'episodio che avrebbe potuto consentire alla Fiorentina di trovare il pareggio.