Fagioli polemico con l'arbitro sui social: "Non me lo spiego". Poi cancella la stories

Nicolo Fagioli non nasconde il proprio disappunto dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo del Genoa. Il centrocampista viola, al termine del 2-1 maturato al Ferraris, ha affidato a una storia pubblicata su Instagram la propria protesta per un episodio avvenuto nel finale della gara.

Il riferimento è alla rete del possibile 2-2 della Fiorentina, arrivata però dopo che l'arbitro Fabio Maresca aveva già interrotto il gioco. Una decisione che Fagioli non ha condiviso e sulla quale ha espresso pubblicamente i propri dubbi: “Il Genoa ha meritato di vincere. Non mi spiego questo però”.

Il messaggio è rimasto online solo per poco. Successivamente, infatti, Fagioli ha rimosso la storia da Instagram, cancellando così la protesta social sull'episodio che avrebbe potuto consentire alla Fiorentina di trovare il pareggio.