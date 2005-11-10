Fagioli: "Modric il mio idolo, a lui ruberei tutto. Mastantuono mi ha impressionato"

Nicolò Fagioli ha parlato a Sportweek. Il centrocampista della Fiorentina ha colto l'occasione per parlare del momento complicato dei viola:

“Sono cambiati tanti giocatori, all’inizio non è mai facile fare gruppo, soprattutto quando molti sono stranieri. Sono arrivati giocatori veramente forti e abbiamo la possibilità di diventare "oni". Ci riusciremo se saremo squadra il più velocemente possibile. Ma in Serie A la qualità non basta, devi correre per i compagni e sacrificarti”.

Cosa ne pensa invece di Mastantuono?

"Franco mi ha impressionato. Il giocatore non ha bisogno di descrizioni perché viene dal Real Madrid e al Real non vai per caso. Ma è anche un ragazzo buonissimo, umile e tranquillo. Ci si diverte insieme. L'unico suo difetto è che è un po' scarso a ping-pong visto che lo batto sempre. Ma sono pochi quelli migliori di me con la racchetta".

Fagioli ha poi parlato di quello che ruberebbe ai mostri sacri che hanno giocato e giocano nel suo ruolo:

"A Modric ruberei tutto, in particolare il suo modo di colpire con l'esterno del piede. Da quando ha smesso Pirlo, è lui il mio idolo. Ho avuto la fortuna di incontrarlo in nazionale e col Milan. Gliel'ho detto che è il mio idolo e lui ha sorriso. A Pirlo invece ruberei la qualità di calcio, l'eleganza, il lancio. Ma soprattutto la capacità di calciare le punizioni dal limite. Mentre di Rodri vorrei avere il recupero palla, l'intelligenza e la tranquillità".