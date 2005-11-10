In pochi se ne sono resi conto. Ma la scorsa estate il Manchester City è stata la squadra che ha speso di più sul calciomercato nel mondo. Niente nomi altisonanti, ma tantissimi calciatori di prima fascia (stra)pagati per consegnare a Enzo Maresca una rosa più adatta alla sua idea di gioco. Un confronto impari col Napoli, squadra fra le più bloccate d'Europa in questo senso.

Il City ha speso oltre 500 milioni in estate

526, per la precisione. Con la maggior parte indirizzata verso il centrocampo dove per tre giocatori sono stati investiti oltre 350 milioni di euro. Enzo Fernandez è arrivato dal Chelsea per 145 milioni, Elliot Anderson dal Nottingham Forest per 135 milioni e Ayyoub Bouaddi dal Lille per 95 milioni di euro. A questi si aggiungono Ndiaye, 70 milioni dall'Everton, Allan (37 milioni dal Palmeiras) più i giovani Detourbet e Monga per complessivi ulteriori 37 milioni di euro. Anche in uscita sono arrivate cessioni record per oltre 330 milioni di euro, ma il dato forte resta: il City la scorsa estate ha staccato assegni per 526 milioni di euro.

Il Napoli non ha praticamente fatto mercato

Gli azzurri sono reduci da una delle campagne acquisti più complicate degli ultimi anni. D'accordo, sono arrivati i riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson Santos per complessivi 63 milioni di euro. Poi sono arrivati Badiashile e Favasuli, due prestiti onerosi da circa 4 milioni complessivi. Decisamente poca roba, se confrontata alla squadra che ha speso di più nel mondo nell'ultima sessione estiva di mercato.