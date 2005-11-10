Le squadre di Serie B non hanno tempo di riposarsi, visto il turno infrasettimanale. E quest’ultimo per Virtus Entella e Verona rappresenta l’occasione di rifarsi. Entrambe le squadre, infatti, hanno perso nell’ultimo turno di campionato. I liguri sono usciti sconfitti dallo scontro diretto giocato in trasferta contro la Carrarese. Mentre gli scaligeri hanno perso 0-2 in casa contro il Cesena. Il match sarà diretto da Sacchi, mentre il VAR sarà Rutella.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA -



L’Entella ha un bisogno quasi disperato di punti, considerando che nelle ultime cinque partite ha pareggiato solo con l’Avellino e poi ha sempre perso. I liguri sono terzultimi con il Vicenza e, dunque, dovranno fare di tutto per tornare al successo contro il Verona. Anche lo stesso Leonardo Benedetti ha sia evidenziato la forza del Verona che la voglia della squadra di vincere: “Loro sono una squadra forte, costruita per vincere. Abbiamo la fortuna di rifarci due giorni dopo il ko con la Carrarese. Abbiamo analizzato il momento con massima fiducia. Ecco la probabile formazione dell’Entella (3-4-1-2): Del Frate; Previtali, Tiritiello, Turicchia; Mezzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Guiu; Tirelli, Cuppone

COME ARRIVA IL VERONA -



La squadra di Baroni, dopo le vittorie contro la Juve Stabia e Carrarese, sembrava aver intrapreso la strada giusta. Ma prima il pari col Mantova e poi, soprattutto, il ko contro il Cesena hanno fatto fare un grosso passo indietro al Verona. La sconfitta contro i romagnoli è stata molto pesante, considerando anche la decisione di andare in ritiro per preparare la gara contro la Virtus Entella. La gara contro i liguri, dunque, rappresenta per il Verona un’occasione da non mancare assolutamente per tornare in piena zona play-off. Ecco la probabile formazione del team veneto (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Edmundsson, Dawidowicz, Bradaric; Iannoni, Bernede; Livramento, Harroui, Sarr; Mosquera.