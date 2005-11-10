Si è conclusa la 15ª giornata di Serie C e le sorprese non sono mancate. Nel Girone A cambia la classifica in vetta: il Cittadella perde lo scontro diretto con il Trento e scivola al terzo posto. Sale al comando l'Unione Brescia, che ha battuto 2-1 il Renate. Nel Girone B lo Spezia pareggia con la Torres, ne approfitta il Ravenna che batte il Livorno e accorcia sul primo posto occupato dalla squadra di Turati. Infine nel Girone C è arrivato il ko del Potenza: una sconfitta tutto sommato abbastanza indolore visto il Bari ha pareggiato con il Catania.

SERIE C - 15ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

30' Maffei

Treviso-Pergolettese 1-0

55' [aut.] Ferrandino (P)

Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo 2-1

8' Samotti (F), 84' Mattioli (A), 87' Spalluto (F)

Giana Erminio-Juventus Next Gen 1-3

34' Brugarello (J), 45' Quaggio (G), 66' Oboavwoduo (J), 82' Durmisi (J)

Pro Vercelli-Novara 1-1

38' Bertoli (P), 61' Zuppel (N)

Union Brescia-Renate 2-1

45' Rizzo Pinna (U), 82' Anelli (R), 89' Crespi (U)

Alcione Milano-Ospitaletto 3-1

9' e 33' Morselli (A), 73' Galuppini (O), 90'+8 Palombi (A)

Desenzano-Albinoleffe 1-6

13' Desogus (A), 31' [rig.] Santini (D), 45' Faggi (A), 60' Simonelli (A), 68' e 72' Sali (A), 84' Stanzani (A)

Dolomiti Bellunesi-Carpi 1-1

12' Beltaief (D), 83' [rig.] Casarini (C)

Lecco-Lumezzane 1-0

32' Urso

Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32, Ospitaletto 25, Treviso 25, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 24, Alcione 21, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, AlbinoLeffe 17*, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16, Novara 15, Carpi 15, Desenzano 14*, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11

* una gara in meno

GIRONE B

Ostiamare-Atalanta U23 0-0

Vado-Latina 0-1

55' Sussi

Campobasso-Vis Pesaro 3-3

9' Giovannini (V), 16' [rig.] e 75' Di Paola (V), 30' Coccia (C), 72' Galeandro (C), 80' Bifulco (C)

Pineto-Pescara 1-1

1' Forte (PI), 81' Parigi (PE)

Livorno-Ravenna 1-2

45' Tenkorang (R), 45'+5 Rabbi (R), 89' Aramu (L)

Pianese-Gubbio 3-1

39' Negri (P), 55' Fabrizi (P), 61' Tirelli (P), 80' Beretta (G)

Torres-Spezia 1-1

47' Masala (T), 53' Jimenez (S)

Forlì-Reggiana 1-1

17' Cavaliere (R), 87' Macrì (F)

Sambenedettese-Perugia 1-4

32' Cisco (P), 58' Van Amersfoort (P), 72' Langella (P), 84' [rig.] Faggioli (S), 90'+2 [rig.] Cortesi (P)

Grosseto-Guidonia Montecelio 1-2

8' Ferrari (GU), 45+1' Gaddini (GR), 54' Vertainen (GU)

Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 26, Torres 26, Guidonia Montecelio 24, Grosseto 23, Reggiana 22, Livorno 21, Latina 21, Campobasso 20, Perugia 20, Atalanta U23 19*, Pineto 18*, Pianese 16, Vado 16, Forlì 16, Ostiamare 11, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9

*una gara in meno

GIRONE C

Casertana-Salernitana 2-2

38' [aut.] Kontek (C), 71' Di Tacchio (C), 83' Villa (S), 90'+4 Vezzoni (C)

Audace Cerignola-Barletta 1-1

41' Meli (A), 82' Partipilo (B)

Inter U23-Potenza 2-1

17' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I)

Monopoli-Cavese 1-0

56' Gioielli

Crotone-Cosenza 0-1

37' [aut.] Bashi (CR)

Savoia-Sorrento

30' Tumbarello (SA), 39' Nepi (SA), 64' Bernabeo (SO)

Scafatese-Foggia 2-1

10' Brunet (S), 57' Volpicelli (S), 81' Bigonzoni (F)

Altamura-Casarano 1-1

10' Pacia (A), 18' Patierno (C)

Catania-Bari 0-0

Picerno-Giugliano 3-2

2' Pugliese (P), 30' e 61' Gemignani (P), 65' e 80' Balde (G), 90'+9 [rig.] Coppola (P)

Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 24, Monopoli 23, Inter U23 23*, Sorrento 23, Catania 23, Picerno 22, Audace Cerignola 21*, Casertana 21, Casarano 19, Cavese 19, Barletta 19, Salernitana 19, Savoia 18, Altamura 17, Giugliano 16, Cosenza 16, Foggia 15*, Crotone 1*°

° penalizzato di 6 punti

*una gara in meno