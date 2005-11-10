Il 24 novembre 2009, allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina affronta l'Olympique Lione nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. I viola devono fare i conti con le assenze di Mutu, Gamberini e Natali, mentre Jovetic, recuperato in extremis, parte dalla panchina. Di fronte c'è una squadra già qualificata e saldamente al comando del girone. A Firenze, invece, si sognano gli ottavi di finale che mancano da dieci anni. C'è anche un tabù da sfatare: nei tre precedenti confronti con i francesi, la Fiorentina non è mai riuscita a conquistare una vittoria. Il successo ottenuto all'andata contro il Liverpool, però, ha messo la squadra di Prandelli in una posizione favorevole, con cinque punti di vantaggio sugli inglesi.

Il gol

La serata si decide al 28', quando l'arbitro Benquerenca concede un calcio di rigore per un fallo di Cissokho su Marchionni. Dal dischetto si presenta Vargas, che non sbaglia e porta in vantaggio i viola. Una rete che premia una Fiorentina già pericolosa in precedenza, con Santana e Gilardino fermati dai legni e Lloris protagonista di un intervento prodigioso. Nel finale è Frey a salire in cattedra, respingendo gli ultimi tentativi del Lione e blindando una vittoria fondamentale. Al triplice fischio, il Franchi può festeggiare: la Fiorentina è agli ottavi di finale di Champions League.

Fiorentina-Lione 1-0

Marcatore: 28' Vargas (rig.)

FIORENTINA (4-2-3-1)

Frey; De Silvestri (86' Comotto), Dainelli, Kroldrup, Gobbi; Montolivo, Zanetti (80' Jorgensen); Marchionni, Santana, Vargas; Gilardino

Allenatore: Prandelli

LIONE (4-3-3)

Lloris; Gassama, Cris, Boumsong, Cissokho; Pjanic, Makoun, Kallstrom; Govou (74' Delgado), Gomis (79' Ederson), Bastos (67' Lisandro Lopez

Allenatore: Puel