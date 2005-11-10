La doppietta alla Fiorentina ha contribuito ad alimentare l'interesse delle grandi del nostro campionato nei confronti di Gustavo Varela. Il centravanti portoghese del Monza, classe 2005, piace anche all'estero, ma in Serie A sono soprattutto Juventus, Napoli e Inter a essersi interessate alla sua situazione. Nel caso dei bianconeri, il suo profilo risponde piuttosto bene alle indicazioni arrivate nelle ultime settimane da Luciano Spalletti, anche alla luce delle scelte di formazione del tecnico toscano e dell'evoluzione del suo gioco.

Spalletti vuole un altro centravanti

Il rendimento di Nick Woltemade ha consentito alla Juventus di risolvere, almeno in parte, i problemi di inizio stagione in attacco, ma il tedesco non basta a Lucio. Lo stesso allenatore bianconero, dopo la vittoria sul Venezia, ha spiegato quanto sia importante per lui avere un altro giocatore di ruolo, anche in considerazione del fatto che Kolo Muani renda meglio in fascia. Rispetto a Woltemade, Varela è un attaccante meno incline ad abbassarsi per partecipare alla costruzione del gioco, ma più portato a cercare la profondità e ad attaccare la porta. Proprio quello che farebbe comodo a Spalletti.

Un investimento a lungo termine. C'è poi un ragionamento da fare sulla composizione futura dell'attacco bianconero. La Juventus dovrà prendere delle decisioni sui giocatori in prestito, mentre sul mercato dei centravanti è difficile trovare calciatori così giovani che abbiano già dimostrato di poter segnare con continuità in Serie A. E, anche in caso di riscatto, lo stesso Woltemade pare beneficiare dall'avere al fianco un altro attaccante.