Poco più di ventiquattro ore dopo la tripletta di Pio Esposito a Bergamo, Gustavo Varela ha segnato due gol alla Fiorentina. Sono i due giovani centravanti più interessanti di questo campionato di Serie A e non è da escludere che in futuro possano ritrovarsi a giocare insieme. Anche l'Inter, infatti, si è interessata all'attaccante portoghese del Monza, per il quale si registra da tempo il gradimento di Juventus e Napoli. Il club nerazzurro, a differenza degli altri due, può permettersi di ragionare con relativa calma su un eventuale investimento in attacco, un reparto che difficilmente sarà interessato da operazioni in entrata a gennaio.

Il mercato dell'Inter passa da Thuram

La questione più urgente per Cristian Chivu, semmai, è quella di trovare una soluzione che gli consenta di sfruttare appieno le qualità di Pio Esposito, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. A questi tre bisogna aggiungere Ange-Yoan Bonny, altro attaccante giovane sul quale la società ha investito una cifra importante. Oggi Varela avrebbe qualche difficoltà persino a trovare spazio nelle rotazioni del tecnico romeno, ma tra qualche mese la situazione potrebbe essere molto diversa. Da valutare, soprattutto, il futuro di Marcus Thuram: il francese resta uno dei nerazzurri con più mercato e una sua eventuale cessione consentirebbe alla dirigenza di finanziare un'operazione costosa come quella relativa al portoghese.

Perché Varela sarebbe adatto all'Inter. Al di là delle considerazioni economiche, la possibilità di giocare in un attacco a due rappresenterebbe un vantaggio per il centravanti del Monza. Varela dà il meglio di sé quando può concentrarsi sui movimenti in area di rigore e avere al suo fianco un attaccante abile nel partecipare alla manovra, come Lautaro o lo stesso Esposito, gli consentirebbe di valorizzare ulteriormente questa caratteristica. Anche la frequenza con cui l'Inter porta i suoi esterni al cross sarebbe particolarmente funzionale alle qualità del portoghese. Per Oaktree, inoltre, investire su un classe 2005 già affermatosi in Serie A sarebbe perfettamente coerente con la politica di ringiovanimento della rosa. Difficile trovare, tra i centravanti seguiti sul mercato, un profilo altrettanto rispondente alle esigenze tecniche e societarie dell'Inter del futuro. Ammesso che il Monza aspetti davvero l'estate per cederlo.