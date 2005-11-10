Il disastro della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti. Altro che inseguire un posto in Europa. La squadra viola rischia di dover vivere un'altra stagione a lottare per la salvezza. Sotto processo c'è l'allenatore Vanoli ma anche, per non dire soprattutto, il direttore sportivo Paratici che in estate ha costruito un progetto fallimentare. Che, di partita in partita diventa sempre più incomprensibile. La Waterloo contro il Monza è forse il punto più basso di un campionato da arrossire. Che dovrebbe obbligare il presidente Giuseppe Commisso a chiedere immediate spiegazioni ai suoi manager che vivono barricati all'interno del Viola Park.

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OTTANTA MILIONI DI PASSIVO EVAPORATI NEL NULLA

Sotto accusa c'è il mercato estivo. Paratici ha chiuso i conti, tra acquisti e cessioni, con un passivo di poco superiore agli ottanta milioni. Una cifra record per il mondo viola. Un investimento che avrebbe dovuto garantire un campionato di alta classifica. Invece i soldi spesi sembrano evaporati nel nulla. Non c'è un reparto che funziona. Non c'è un giocatore che sia cresciuto, che abbia migliorato la propria valutazione. Paratici avrebbe mille cose da spiegare ai tifosi viola. Invece niente. Solo un silenzio sempre più assordante. Cosa ne pensa la proprietà?

DA UNA PARTE BETO E PELLEGRINO, DALL'ALTRA VARELA

Monza-Fiorentina ha messo a nudo gli errori clamorosi del mercato estivo. Prendete gli attaccanti. Paratici ha speso più di quaranta milioni per Pellegrino e Beto. Due punte normali pagate, tra l'altro, a peso d'oro. Il Monza con soli tre milioni ha portato in Brianza un piccolo fenomeno come Varela.. Che oggi vale trenta milioni e che ieri sera era seguito da osservatori di alcuni dei club più importanti d'Italia. Cosa sta producendo l'area scouting della Fiorentina? Che tra l'altro costa tanti soldi alla famiglia Commisso. Serve un netto cambio di rotta in casa di Fiorentina. Servono spiegazioni. E vista la classifica cominciano anche a servire dei punti . La classifica piange.