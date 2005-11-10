Le federazioni affiliate alla FIFA si sono riunite oggi in un Congresso straordinario in videoconferenza e hanno assegnato agli Stati Uniti, al Messico, al Costa Rica e alla Giamaica l'organizzazione della Coppa del Mondo femminile FIFA 2031, la prima edizione che vedrà la partecipazione di 48 squadre e coinvolgerà quattro federazioni ospitanti. È stato inoltre confermato che Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles ospiteranno la principale competizione femminile FIFA nel 2035.

Le sedi delle due edizioni sono state designate per acclamazione, al termine di approfonditi processi di candidatura avviati dal Consiglio FIFA nel marzo 2025. La decisione arriva a quasi 35 anni esatti dalla partita inaugurale della prima edizione della Coppa del Mondo femminile FIFA, disputata nel 1991 con 12 squadre.

Prima dell'assegnazione delle rispettive sedi, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato: "Il nostro obiettivo, naturalmente, è rendere il calcio femminile davvero globale e costruire il futuro insieme a tutte le federazioni affiliate e a tutti gli stakeholder. Oggi decidiamo qui chi ospiterà la Coppa del Mondo femminile FIFA 2031 e 2035. È un momento di grande orgoglio per voi, per noi e per tutti".

Infantino ha aggiunto: "Ma il 2031 e il 2035 dovranno lasciare un segno ben oltre il campo. Vogliamo più calciatrici, più ragazze ispirate a praticare questo sport, più allenatrici, più arbitre, più dirigenti e più donne in ruoli di leadership. Le nostre priorità per il calcio femminile sono molto semplici: dobbiamo espandere il gioco a livello globale, colmare le disparità che ancora esistono, naturalmente, e costruire insieme il futuro".

Nelle dichiarazioni conclusive, il presidente della FIFA ha affermato: "Il calcio appartiene a tutti, in ogni parte del mondo, e dobbiamo creare opportunità, favorire lo sviluppo e costruire infrastrutture. Abbiamo bisogno anche di risorse per riuscire a realizzare tutto questo. Insieme, possiamo avere un impatto concreto".