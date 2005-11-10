Messo in saccoccia il roboante 5-1 della domenica di campionato ai danni della rivelazione Frosinone, il Milan torna sì a pensare al campo ma inevitabilmente un pensiero lo rivolge anche in direzione del mercato e delle mosse da fare in tal senso, anche quelle che riguardano chi fa già parte del gruppo rossonero.

Krosche sta arrivando

D'altronde le scorse ore sono state quelle in cui, tra le altre volte, è arrivata la notizia della fumata bianca nelle contrattazioni con l'Eintracht Francoforte per il trasferimento a Casa Milan del dirigente tedesco Markus Krosche, individuato da Cardinale e dai suoi collaboratori come l'uomo giusto per diventare nuovo Head of Football della società rossonera che ha il Diavolo nel suo logo. Come già anticipato da tempo, sarà operativo nelle sue funzioni a partire dal 1° gennaio, ma il suo arrivo sul suolo italiano è atteso prima.

Cisse vicino al rinnovo

Intanto il fine settimana ha portato in dote un altro gol di Alphadjo Cisse, sempre più sorpresa in positivo dei rossoneri in questo avvio di stagione. Con quello segnato domenica al Frosinone, fanno 9 centri in stagione, dei quali ben 6 in Serie A. Numeri tutt'altro che da riserva e che inducono il club rossonero ad accelerare nelle trattative per il rinnovo, onde evitare inserimenti pericolosi già a gennaio: leggi alla voce Premier League. Stando alle informazioni in nostro possesso, Cisse dovrebbe firmare un contratto fino al 2031 da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il suo entourage sta ragionando sui bonus con il Milan, ma tra le parti si può respirare una certa fiducia nei confronti della chiusura.