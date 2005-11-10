La Lazio che sta incantando in questa Serie A, trovandosi prima in classifica e con merito. E inevitabilmente sui giocatori valorizzati da Rino Gattuso si attivano le prime sirene di mercato. Tra i giocatori richiesti c'è Oliver Provstgaard.

Provstgaard-Inter idea per giugno

L'Inter lo sta tenendo d'occhio in vista della prossima stagione. Per questa terrà fede il patto sigillato dai giocatori con il tecnico biancoceleste per arrivare a chiudere insieme questo campionato.

Poco male, considerando che a oggi il reparto arretrato nerazzurro può considerarsi a posto ma che deve iniziare a pensare di abbassare l'età media: Pavard il prossimo anno avrà 31 anni, Akanji 32 e Stones 33.

È costato alla Lazio appena 4.5 milioni

Arrivato nella finestra invernale del 2025 per 4.5 milioni, Provstgaard ne vale adesso almeno 20 e sarà pertanto difficile trattenerlo a giugno, soprattutto se le prestazioni resteranno quelle di questi primi mesi. La Lazio dal canto suo è forte di un contratto fino al 2031 e con Lotito non sarà facile trattare.