Undici gol nel suo primo campionato di Serie A: con la doppietta alla Fiorentina, Gustavo Varela ha acceso ancora di più i riflettori su se stesso. Tra le squadre interessate c'è il Napoli, che si è mosso con un certo anticipo rispetto alla concorrenza e che, rispetto a Juventus e Inter, avrebbe anche maggiori motivazioni per cercare di portare a termine l'operazione già nella prossima sessione di calciomercato. Molto dipenderà dalla possibilità di trovare una sistemazione a Lorenzo Lucca, ma anche dalle richieste economiche del Monza.

Il Napoli dipende troppo da Hojlund

La gestione dell'attacco rappresenta una delle principali difficoltà incontrate da Massimiliano Allegri in questi primi mesi alla guida del Napoli. Rasmus Hojlund è un titolare praticamente inamovibile, anche perché il contributo offerto da Lucca è stato molto al di sotto delle aspettative, per usare un eufemismo. Nelle ultime settimane il tecnico livornese gli ha preferito Giovane, che per caratteristiche sarebbe però più utile in altre posizioni del campo. Avere un'altra punta da doppia cifra cambierebbe la vita a Max, che oggi ha ben poche alternative quando si tratta di sostituire Hojlund senza modificare sostanzialmente il modo di giocare della squadra.

Possono giocare anche insieme? Nel nuovo contesto tattico del 3-5-2, peraltro, Varela potrebbe essere anche più di una riserva, per quanto di lusso, del centravanti danese. Hanno caratteristiche relativamente simili, ma Hojlund sa giocare anceh spalle alla porta, e Varela ha dimostrato di sapersi smarcare molto bene anche in spazi ristretti. La qualità dei centrocampisti a disposizione del Napoli, inoltre, consentirebbe al portoghese di concentrarsi soprattutto sulla finalizzazione.