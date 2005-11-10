B4Love, la Serie BKT in campo contro la violenza sulle donne
Daniel Uccellieri
La Serie BKT dice no alla violenza sulle donne. In occasione della 13a giornata di campionato, in programma tra il 24 e il 25 novembre, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno sul fronte della responsabilità sociale con “B4Love”, la campagna di sensibilizzazione che invita a promuovere valori di uguaglianza e inclusione a discapito di qualsiasi discriminazione.
“La violenza non fa parte del gioco. In campo e nella vita scegliamo il rispetto”: questo il claim che accompagnerà le iniziative del prossimo turno, con l'obiettivo di utilizzare la visibilità del campionato e la forza del calcio per contribuire a diffondere consapevolezza su un tema che riguarda l'intera società.
Su tutti i campi della Serie BKT tornerà protagonista l'iconico Pallone Rosso, emblema della campagna e realizzato da Kappa®, che dal 2021/2022 accompagna la Lega nelle progettualità che la vedono impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne.
“Il calcio ha una responsabilità che non si limita al mero risultato sportivo – evidenzia il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. Con B4Love intendiamo ribadire fermamente che il rispetto deve essere un principio irrinunciabile, dentro e fuori dal campo, e che contrastare ogni forma di violenza costituisce una responsabilità collettiva. Un messaggio che trova il suo simbolo più immediato e riconoscibile nel Pallone Rosso, per il quale ringrazio Kappa® della collaborazione solida e duratura. Questo impegno si inserisce nel percorso più ampio che abbiamo avviato con B4People Impresa Sociale, la Piattaforma della Lega dedicata alla Sostenibilità Sociale e Ambientale, attraverso la quale vogliamo dare organicità, continuità e concretezza alle nostre iniziative di responsabilità sociale. L’obiettivo è creare una sinergia positiva tra la Lega, le Società e i territori che rappresentiamo per prevenire le discriminazioni di genere e gli abusi, a beneficio della tutela delle donne e della loro dignità”.
“Da sei stagioni portiamo in campo il Pallone Rosso insieme alla Lega Serie B. Per noi di Kappa® è un modo per dare, attraverso il calcio, un segnale forte e concreto contro la violenza sulle donne e promuovere un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità condivisa. Siamo orgogliosi di rinnovare questo gesto e ringraziamo il presidente Paolo Bedin e tutta la Lega per la collaborazione” dichiara Alessandro Boglione, CEO del Gruppo BasicNet.
Per l’occasione, sono previste anche diverse attivazioni: durante il cerimoniale pre-gara, i calciatori e gli ufficiali di gara entreranno in campo accompagnati da ragazze, mentre i capitani indosseranno una fascia appositamente realizzata per B4Love. Le divise di gioco saranno inoltre arricchite dalla patch dedicata alla campagna, oltre alla presenza di visibilità led bordocampo e sui maxischermi, come anche messaggi speaker e una corposa campagna di comunicazione sui canali ufficiali della Lega Serie B, di Kappa® e delle Società della Serie BKT per amplificare la portata dell’iniziativa contro qualsiasi forma di prevaricazione.
La Lega Serie B, attraverso B4People Impresa Sociale e la campagna B4Love, conferma la volontà di mettere il calcio al servizio di valori sani per un impegno collettivo strutturato. Perché il rispetto non è soltanto una regola dello sport, ma un principio fondamentale da affermare sempre in ogni contesto.