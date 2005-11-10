La Serie BKT dice no alla violenza sulle donne. In occasione della 13a giornata di campionato, in programma tra il 24 e il 25 novembre, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno sul fronte della responsabilità sociale con “B4Love”, la campagna di sensibilizzazione che invita a promuovere valori di uguaglianza e inclusione a discapito di qualsiasi discriminazione.

“La violenza non fa parte del gioco. In campo e nella vita scegliamo il rispetto”: questo il claim che accompagnerà le iniziative del prossimo turno, con l'obiettivo di utilizzare la visibilità del campionato e la forza del calcio per contribuire a diffondere consapevolezza su un tema che riguarda l'intera società.

Su tutti i campi della Serie BKT tornerà protagonista l'iconico Pallone Rosso, emblema della campagna e realizzato da Kappa®, che dal 2021/2022 accompagna la Lega nelle progettualità che la vedono impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne.

“Il calcio ha una responsabilità che non si limita al mero risultato sportivo – evidenzia il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. Con B4Love intendiamo ribadire fermamente che il rispetto deve essere un principio irrinunciabile, dentro e fuori dal campo, e che contrastare ogni forma di violenza costituisce una responsabilità collettiva. Un messaggio che trova il suo simbolo più immediato e riconoscibile nel Pallone Rosso, per il quale ringrazio Kappa® della collaborazione solida e duratura. Questo impegno si inserisce nel percorso più ampio che abbiamo avviato con B4People Impresa Sociale, la Piattaforma della Lega dedicata alla Sostenibilità Sociale e Ambientale, attraverso la quale vogliamo dare organicità, continuità e concretezza alle nostre iniziative di responsabilità sociale. L’obiettivo è creare una sinergia positiva tra la Lega, le Società e i territori che rappresentiamo per prevenire le discriminazioni di genere e gli abusi, a beneficio della tutela delle donne e della loro dignità”.

“Da sei stagioni portiamo in campo il Pallone Rosso insieme alla Lega Serie B. Per noi di Kappa® è un modo per dare, attraverso il calcio, un segnale forte e concreto contro la violenza sulle donne e promuovere un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità condivisa. Siamo orgogliosi di rinnovare questo gesto e ringraziamo il presidente Paolo Bedin e tutta la Lega per la collaborazione” dichiara Alessandro Boglione, CEO del Gruppo BasicNet.

Per l’occasione, sono previste anche diverse attivazioni: durante il cerimoniale pre-gara, i calciatori e gli ufficiali di gara entreranno in campo accompagnati da ragazze, mentre i capitani indosseranno una fascia appositamente realizzata per B4Love. Le divise di gioco saranno inoltre arricchite dalla patch dedicata alla campagna, oltre alla presenza di visibilità led bordocampo e sui maxischermi, come anche messaggi speaker e una corposa campagna di comunicazione sui canali ufficiali della Lega Serie B, di Kappa® e delle Società della Serie BKT per amplificare la portata dell’iniziativa contro qualsiasi forma di prevaricazione.

La Lega Serie B, attraverso B4People Impresa Sociale e la campagna B4Love, conferma la volontà di mettere il calcio al servizio di valori sani per un impegno collettivo strutturato. Perché il rispetto non è soltanto una regola dello sport, ma un principio fondamentale da affermare sempre in ogni contesto.