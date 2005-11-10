Esame non banale per la capolista. La tredicesima giornata del campionato di Serie B vedrà affrontarsi questa sera alle 20 al "Barbera" il Palermo, leader della classifica con un punto di vantaggio sul Modena, e il Sudtirol, squadra in piena corsa per un piazzamento in zona Playoff. Il confronto sarà diretto dal sig. Marco Di Loreto della sezione AIA di Terni.

COME ARRIVA IL PALERMO - "La sconfitta di Catanzaro è un inciampo che può capitare, l'importante è che sia solo un brutto ricordo". Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico rosanero Filippo Inzaghi ha richiamato all'attenzione la propria squadra dopo l'ultimo scivolone in trasferta: per non compromettere la propria cavalcata al vertice, i siciliani sono obbligati a ritrovare quel bottino pieno che manca dal 3-1 inflitto il 1° novembre scorso al Vicenza. Per quel che riguarda la probabile formazione, non è da escludere l'impiego di Segre dal primo minuto a centrocampo al fianco di Ranocchia, mentre Vavassori, Hernani e Johnsen dovrebbero agire alle spalle di Pohjanpalo.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - Tre risultati utili consecutivi per i biancorossi, ma appena una vittoria nelle ultime sette giornate, arrivata nello scorso turno contro la Cremonese (1-0). Al settimo posto con 18 punti in coabitazione con il Cesena, la squadra guidata da Davide Possanzini sarà chiamata a dare continuità al successo del weekend, ma con la consapevolezza di aver incontrato numerose difficoltà in trasferta in questa prima parte di stagione (appena cinque punti conquistati fuori casa sui quindici disponibili). Rientra Vasic dalla squalifica, mentre non saranno a disposizione Zeroli e Stivanello: probabile il 3-4-2-1 con Lopes e Burnete dietro a Okoro.