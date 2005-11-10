Il tredicesimo turno di Serie BKT propone una sfida ad alto rischio e tensione, tra due formazioni che hanno un disperato bisogno di punti per cominciare ad allontanarsi un po' dalle zone rosse della classifica, arrivati ad un momento della stagione dove sono richiesti dei segnali. Per le ore 20.00 è dunque fissato il fischio d'inizio di Vicenza-Carrarese, partita che vedrà scendere in campo rispettivamente la diciottesima e la quindicesima forza del campionato.

COME ARRIVA IL VICENZA

Il Vicenza arriva alla sfida del Romeo Menti con uno stato di forma tutt'altro che ottimale. La formazione di Fabio Gallo è infatti reduce da tre sconfitte nelle ultime 5 giornate di campionato, risultati che hanno rilegato la squadra biancorossa nei bassifondi della classifica. La vittoria in Serie B manca dallo scorso 23 ottobre, mentre in casa da ancora più tempo: da addirittura il 21 agosto.

COME ARRIVA LA CARRARESE

La situazione della Carrarese non è tanto migliore rispetto a quella del Vicenza. Anche i toscani hanno perso 3 delle ultime 5 di campionato, avendo però vinto le altre a differenza degli avversari. Nello scorso turno la formazione di Pagliuca ha infatti trovato un'importantissima vittoria di misura contro l'Entella, che le ha permesso quanto meno di rifiatare in vista di questa sfida salvezza del Menti.