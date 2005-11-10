La Serie B entra nel vivo, con un vero e proprio tour de force: otto partite concentrate in un mese fino alla pausa lunga a cavallo di dicembre e gennaio. Si torna in campo già stasera, per il secondo turno infrasettimanale della stagione: all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi si affrontano Cesena e Ascoli, fin qui due delle squadre più divertenti, nella sfida valida per la tredicesima giornata del torneo cadetto. A dirigerla sarà Alberto Poli, della sezione di Verona. Calcio d’inizio alle ore 20.

Come arriva il Cesena

Momento magico per i romagnoli, reduci dal blitz del Bentegodi firmato dalle reti di Francesconi e Shpendi. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di campionato per la squadra di Diamanti entrata in zona playoff grazie al sorpasso sul Verona. Il tecnico toscano è intenzionato a dare continuità, cambiando poco rispetto alla formazione iniziale scesa in campo sabato.

Come arriva l’Ascoli

Leggera frenata per la neopromossa terribile guidata da Tomei, comunque terza in classifica nonostante il terzo pari consecutivo (2-2 in casa contro il Vicenza) e imbattuta da otto incontri. Acampora resta l'unico indisponibile, possibile qualche rotazione per far fronte ai tanti impegni ravvicinati: Oliveri può far rifiatare Venuti a destra, ballottaggio Gori-Brunori al centro dell'attacco.