Il Milan e l’Eintracht di Francoforte hanno raggiunto un accordo per liberare Markus Krösche in anticipo rispetto alla data della scadenza del suo contratto con il club tedesco. Infatti nella giornata di ieri c’è stato uno scambio di documenti tra le due società, come si apprende da fonti tedesche, con il Diavolo che si è impegnato a versare i soldi della clausola per prendere il nuovo dirigente.

Circa 4 milioni più bonus alla società di Francoforte come indennizzo

Krösche sarà annunciato entro questa settimana, fa sapere oggi il Corriere dello Sport. L'obiettivo è metterlo al lavoro già nel mese di dicembre per preparare al meglio il mercato di gennaio, una sessione di trasferimenti che si preannuncia molto attiva per i rossoneri. Non sarà un semplice direttore sportivo: Krösche sarà Head of Football e avrà un rapporto stretto con Amorim, Cardinale e tutta la struttura dirigenziale che già è presente nella sede rossonera.

Obiettivo terzino sinistro per gennaio: per ora lì è stato schierato Musah

Nelle ultime ore sta emergendo con forza l’idea prioritaria di un terzino sinistro. Poiché Pervis Estupinan è sempre più fuori dai piani (e dovrebbe partire), mentre Davide Bartesaghi viene visto da Amorim come un esterno offensivo, mancherebbe dunque un terzino difensivo a sinistra. Tanto che a Genova, così come nel secondo tempo contro il Frosinone, il Milan ha schierato Musah in quella zona del campo. Per la trequarti il Milan segue con interesse Bruno Fernandes, che recentemente ha dichiarato di non aver intavolato nessuna trattativa di rinnovo con il Manchester United. L’idea di Fernandes potrebbe essere quella di salutare i Red Devils. In attacco il sogno di Cardinale resta Endrick del Real Madrid.