Serie C, si è chiusa la 15ª giornata: successi importanti per Lecco e Guidonia
Daniel Uccellieri
Si sono giocate le ultime due giornate della 15ª giornata di Serie C. Nel Girone A successo di misura del Lecco in casa con il Lumezzane: decide la rete di Urso. Nel Girone B successo importante del Guidonia in casa del Grosseto.
SERIE C - 15ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
30' Maffei
Treviso-Pergolettese 1-0
55' [aut.] Ferrandino (P)
Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo 2-1
8' Samotti (F), 84' Mattioli (A), 87' Spalluto (F)
Giana Erminio-Juventus Next Gen 1-3
34' Brugarello (J), 45' Quaggio (G), 66' Oboavwoduo (J), 82' Durmisi (J)
Pro Vercelli-Novara 1-1
38' Bertoli (P), 61' Zuppel (N)
Union Brescia-Renate 2-1
45' Rizzo Pinna (U), 82' Anelli (R), 89' Crespi (U)
Alcione Milano-Ospitaletto 3-1
9' e 33' Morselli (A), 73' Galuppini (O), 90'+8 Palombi (A)
Desenzano-Albinoleffe 1-6
13' Desogus (A), 31' [rig.] Santini (D), 45' Faggi (A), 60' Simonelli (A), 68' e 72' Sali (A), 84' Stanzani (A)
Dolomiti Bellunesi-Carpi 1-1
12' Beltaief (D), 83' [rig.] Casarini (C)
Lecco-Lumezzane 1-0
32' Urso
Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32, Ospitaletto 25, Treviso 25, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 24, Alcione 21, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, AlbinoLeffe 17*, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16, Novara 15, Carpi 15, Desenzano 14*, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11
* una gara in meno
GIRONE B
Ostiamare-Atalanta U23 0-0
Vado-Latina 0-1
55' Sussi
Campobasso-Vis Pesaro 3-3
9' Giovannini (V), 16' [rig.] e 75' Di Paola (V), 30' Coccia (C), 72' Galeandro (C), 80' Bifulco (C)
Pineto-Pescara 1-1
1' Forte (PI), 81' Parigi (PE)
Livorno-Ravenna 1-2
45' Tenkorang (R), 45'+5 Rabbi (R), 89' Aramu (L)
Pianese-Gubbio 3-1
39' Negri (P), 55' Fabrizi (P), 61' Tirelli (P), 80' Beretta (G)
Torres-Spezia 1-1
47' Masala (T), 53' Jimenez (S)
Forlì-Reggiana 1-1
17' Cavaliere (R), 87' Macrì (F)
Sambenedettese-Perugia 1-4
32' Cisco (P), 58' Van Amersfoort (P), 72' Langella (P), 84' [rig.] Faggioli (S), 90'+2 [rig.] Cortesi (P)
Grosseto-Guidonia Montecelio 1-2
8' Ferrari (GU), 45+1' Gaddini (GR), 54' Vertainen (GU)
Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 26, Torres 26, Guidonia Montecelio 24, Grosseto 23, Reggiana 22, Livorno 21, Latina 21, Campobasso 20, Perugia 20, Atalanta U23 19*, Pineto 18*, Pianese 16, Vado 16, Forlì 16, Ostiamare 11, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9
*una gara in meno
GIRONE C
Casertana-Salernitana 2-2
38' [aut.] Kontek (C), 71' Di Tacchio (C), 83' Villa (S), 90'+4 Vezzoni (C)
Audace Cerignola-Barletta 1-1
41' Meli (A), 82' Partipilo (B)
Inter U23-Potenza 2-1
17' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I)
Monopoli-Cavese 1-0
56' Gioielli
Crotone-Cosenza 0-1
37' [aut.] Bashi (CR)
Savoia-Sorrento
30' Tumbarello (SA), 39' Nepi (SA), 64' Bernabeo (SO)
Scafatese-Foggia 2-1
10' Brunet (S), 57' Volpicelli (S), 81' Bigonzoni (F)
Altamura-Casarano 1-1
10' Pacia (A), 18' Patierno (C)
Catania-Bari 0-0
Picerno-Giugliano 3-2
2' Pugliese (P), 30' e 61' Gemignani (P), 65' e 80' Balde (G), 90'+9 [rig.] Coppola (P)
Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 24, Monopoli 23, Inter U23 23*, Sorrento 23, Catania 23, Picerno 22, Audace Cerignola 21*, Casertana 21, Casarano 19, Cavese 19, Barletta 19, Salernitana 19, Savoia 18, Altamura 17, Giugliano 16, Cosenza 16, Foggia 15*, Crotone 1*°
° penalizzato di 6 punti
*una gara in meno