Archiviato il successo in campionato contro il Cagliari, il Como si prepara a un altro appuntamento storico. Domani sera al Sinigaglia arriva l'AEK Atene per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, una sfida che potrebbe avvicinare sensibilmente i lariani alla qualificazione. Alla vigilia, Cesc Fabregas e Tasos Douvikas hanno fatto il punto sulle insidie del match e sul momento della squadra.

Fabregas: "Non siamo favoriti, ma stiamo crescendo"

L'allenatore spagnolo ha innanzitutto elogiato il valore degli avversari: "L'AEK ha messo in difficoltà anche squadre come il Real Madrid. È una formazione fisica, dominante e con una mentalità importante. Dovremo essere molto efficienti". Nonostante l'entusiasmo attorno al Como, Fabregas invita a mantenere i piedi per terra: "Non siamo favoriti. Siamo una società piccola e sappiamo benissimo quanto possiamo ancora migliorare. Ci siamo guadagnati il rispetto che abbiamo oggi, ma dobbiamo continuare a crescere con calma e gestire le emozioni".

Il tecnico ha poi ribadito la propria filosofia di gioco, prendendo come esempio Massimiliano Alvini: "L'identità viene prima di tutto. Non sei scarso quando perdi e non sei un fenomeno quando vinci. Ci saranno partite da soffrire, ma non cambieremo il nostro modo di giocare". Sul mercato di gennaio, invece, nessuna apertura: "Non è il momento di parlarne, mancano ancora sette partite prima della sosta".

Douvikas una formazione greca: "Sarà speciale"

Accanto a Fabregas è intervenuto anche Tasos Douvikas, attuale capocannoniere della Champions League, che vivrà una serata particolare contro un club del suo Paese: "È una cosa bella affrontare una squadra greca. Sarà una partita speciale e molto emozionante", ha spiegato l'attaccante, che ha parlato dell'amicizia con Petros Mantalos: "Non abbiamo ancora parlato della gara, magari ci sentiremo con una videochiamata".

Douvikas ha poi elogiato l'AEK: "È una squadra solida, con qualità e tanta aggressività. Per noi sarà fondamentale il sostegno dei nostri tifosi". Infine, il centravanti ha commentato il primato nella classifica marcatori della competizione: "Essere il capocannoniere è qualcosa di speciale, ma il merito è anche dello staff e dei compagni. Voglio continuare a crescere come calciatore e come persona".

Con un Sinigaglia pronto a spingere il Como verso un'altra notte europea, i lariani cercano un successo che potrebbe rappresentare un altro passo decisivo verso gli ottavi di finale.