Il Napoli si prepara a una delle trasferte più complicate della propria stagione. Oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21, gli azzurri saranno ospiti del Manchester City all'Etihad Stadium per la quinta giornata della fase a campionato di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri arriva all'appuntamento con appena tre punti conquistati nelle prime quattro partite europee e una lunga lista di indisponibili. Dall'altra parte, però, anche i Citizens attraversano un momento delicato: quattro partite consecutive senza vittorie e un processo di rinnovamento ancora in corso dopo l'addio di Pep Guardiola. Una sfida dal significato particolare soprattutto per Kevin De Bruyne, pronto a ritrovare da avversario lo stadio nel quale ha scritto pagine indimenticabili della propria carriera.

Allegri: “Il City è tra le favorite”. Emergenza in difesa, torna Neres

Il tecnico azzurro non ha nascosto le difficoltà della trasferta inglese: “Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa”, ha spiegato in conferenza stampa, sottolineando la necessità di una prestazione di grande attenzione collettiva. “Ci vorrà ottima tecnica quando avremo la palla e quando non ce l'avremo dovremo fare il meglio possibile per creare le condizioni per contrattaccare il Manchester”.

L'emergenza riguarda soprattutto la difesa. Di Lorenzo e Badiashile torneranno disponibili soltanto contro il Lecce, mentre Rafa Marin è squalificato e Favasuli e Marianucci non figurano nella lista UEFA. Tra i 18 convocati ci sono appena quattro difensori di ruolo: Beukema, Olivera, Rrahmani e Spinazzola. Assenti anche Meret e Vergara, con quest'ultimo destinato a uno stop di almeno due mesi per una lesione muscolare di alto grado. La buona notizia è il ritorno di David Neres, nuovamente disponibile dopo oltre un mese. Aggregati anche i giovani Chiummariello e Spinelli.

Allegri ha comunque ribadito che il risultato dell'Etihad non sarà decisivo per il cammino europeo: “L'obiettivo chiaro è passare il turno, indipendentemente da domani”. Sul piano tattico, il tecnico chiede soprattutto di evitare gli errori commessi nella sconfitta contro il Porto, quando la squadra aveva perso compattezza nel tentativo di recuperare il risultato.

Maresca punge Allegri, De Bruyne ritrova il City: “È il mio club”

Sul fronte inglese, Enzo Maresca ha risposto con una battuta alle parole di Allegri sulla difficoltà della partita: “In Italia siamo abbastanza bravi a piangere. Non ci credo assolutamente”. L'allenatore del City si aspetta infatti un Napoli competitivo: “È una squadra forte, fisica, con giocatori forti. McTominay sta facendo bene, De Bruyne e Hojlund sono top player e c'è Lang che è in forma”.

Maresca ha riconosciuto le difficoltà della propria squadra, ancora alla ricerca di equilibrio dopo i numerosi cambiamenti estivi. Per la partita recupera Matheus Nunes, mentre Semenyo resta indisponibile. Anche Jeremy Doku ha sottolineato la necessità di ritrovare continuità e concretezza sotto porta, spiegando che il gruppo sta ancora assimilando alcune richieste del nuovo allenatore.

Il grande protagonista emotivo della vigilia resta però De Bruyne. Il belga ha parlato con affetto della sua ex squadra: “Sono molto fiero di quello che ho fatto come giocatore del City, è il mio club”. Non sono mancati, tuttavia, passaggi delicati sul suo futuro a Napoli e sulle indiscrezioni riguardanti la famiglia. “Ho giocato al 400% fino ad ora. Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione”, ha dichiarato, esprimendo anche amarezza per le attenzioni rivolte alla propria vita privata.

In campo, però, il suo pensiero è rivolto esclusivamente alla sfida: “Noi dobbiamo avere coraggio, non possiamo fare solo lanci lunghi e duelli”. Una convinzione condivisa anche da Allegri, consapevole che per uscire con un risultato positivo dall'Etihad serviranno qualità tecnica, organizzazione e una prestazione di squadra praticamente impeccabile.