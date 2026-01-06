TMW
Lazio, domani arriva Petar Ratkov: visite mediche in giornata. Oggi escluso dall'amichevole
A meno si sorprese, domani a Roma sarà il giorno di Petar Ratkov. La Lazio ha infatti sostanzialmente definito l’arrivo del centravanti serbo dal Salisburgo: il classe 2003 è atteso in città poco prima di mezzogiorno, per poi svolgere le visite mediche di rito nel corso della giornata, prima della firma del contratto.
Ratkov arriverà in biancoceleste nell’ambito di un’operazione da circa 12/13 milioni di euro, bonus compresi. Un ulteriore indizio sulla fumata bianca ormai imminente arriva dall’amichevole giocata oggi dal Salisburgo con il Bayern Monaco: il centravanti è stato escluso dalla partita, per una malattia non meglio specificata. Si direbbe mal di mercato.
