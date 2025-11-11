A Cremona gioca sempre Baschirotto. E De Luca ha una media-gol invidiabile

Il portiere non è il giocatore più impiegato della Cremonese e nello specifico Emil Audero, il titolare dei pali lombardi, non va neanche in top five. È il dato che emerge sulla squadra di Davide Nicola, nell’approfondimento dedicato a quanto ciascun allenatore abbia dosato le forze a propria disposizione in questa prima parte di stagione.

Tra i grigiorossi, una delle squadre rivelazioni del campionato, il più presente è Federico Baschirotto: il difensore centrale non ha saltato nemmeno un minuto in questa stagione, e l’impressione è che - infortuni permettendo - ne salterà ben pochi.

Sul fronte dei meno impiegati, colpisce un dato: Manuel De Luca, un gol in 73 minuti. Una media reti ottima, e che difficilmente migliorerà, dato che l’attaccante, come Sernicola, Valoti e Okereke, non è nella lista consegnata alla Lega Calcio Serie A. C’era una certa curiosità, in estate per Moumbagna, camerunese in prestito dall’Olympique Marsiglia: fermo per infortunio, ha giocato appena 14 minuti.

CREMONESE

I più impiegati: Federico Baschirotto (1.080 minuti), Filippo Terracciano (981 minuti), Matteo Bianchetti (967 minuti), Jari Vandeputte Perrone (821 minuti), Warren Bondo (791 minuti).

I meno impiegati: Faris Moumbagna (14 minuti), Francesco Folino (19 minuti), Dachi Lordkipanidze (28 minuti), Manuel De Luca (73 minuti), Federico Ceccherini (110 minuti).