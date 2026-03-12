A Genova il fallo da rigore, oggi il gol: Pellegrini risponde per l'ennesima volta alle critiche

Lorenzo Pellegrini dovrà necessariamente fermarsi un attimo a fine carriera a riflettere su tutte le volte che ha dovuto rispondere alle critiche che gli erano state rivolte, ma probabilmente avrebbe bisogno di un'altra vita per contare in quanti casi c'è riuscito. Il centrocampista della Roma non ha vissuto giorni facili a causa del fallo da rigore che ha commesso a Genova, dove i giallorossi hanno perso 2-1.

Oggi Gasperini lo ha escluso dall'undici titolare, relegandolo in panchina, ma una volta subentrato lui ha dimostrato ancora di che pasta sia fatto. Grandissima personalità, da subito nel vivo del gioco e gol decisivo per l'1-1 finale tra Bologna e Roma. Si è trovato al posto giusto nel momento giusto, come un vero attaccante, come uno che sa dove sarebbe finita la palla che era transitata dai piedi di Malen.

Il suo contratto è in scadenza e ormai tutti sappiamo quanto le trattative siano in fase di stallo da tempo. La Roma però dovrebbe pensarci bene prima di privarsi di un leader tecnico e carismatico come lui, che non ha mai battuto ciglio in nessuna situazione. In fondo, come ha ricordato De Rossi in conferenza domenica scorsa, "i romani a Roma vengono criticati". Se le reazioni sono queste però è difficile rinunciarci.