TMW A Nicola il premio Gentleman Simoni: “Emozionato, ma consapevole del valore che rappresenta”

“Questo premio ha la sua importanza, sono emozionato e consapevole del fatto che riceverlo va oltre il semplice gusto del premio”. Davide Nicola, insignito con il premio Gentleman Simoni per la stagione in Serie B 2024/24, ha così ringraziato per il riconoscimento: “Non sono così sicuro di essere meritevole, cerco di restare sempre dentro certi canoni nel parlare con le persone: a volte costa fatica. Ma, se c’è una cosa che mi hanno insegnato, e non parlo solo di Gigi Simoni a cui devo tanto, è legato soprattutto al modo di relazionarsi con le persone.

Io giocavo in B, anche ad alti livelli, ero contento al Genoa: la possibilità di esaudire un sogno mi venne data da Simoni. Avevo 32 anni, mi fece non solo esordire ma anche giocare reiteratamente. All’epoca c’era un modo diverso di parlare con gli allenatori, e lui incuteva rispetto. Cercavo delle parole per renderlo partecipe della mia gioia, mi disse poche parole: che l’essere conta sempre più dell’avere. Lì capii tante cose. Questo premio per me costituisce una responsabilità”.

Nel finale, Nicola ha ringraziato la famiglia Simoni “per lo sguardo che vi siete scambiati, chi ha perso qualcuno riconosce certe cose”.