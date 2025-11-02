A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior difesa d'Italia

Tantissimi i motivi di spunto che emergono dalla sfida di questa sera fra Milan e Roma, crocevia di fondamentale importanza per l'economia dell'attuale Serie A viste le posizioni di vertice occupate da entrambe le squadre. La Roma è prima a pari merito col Napoli, il Milan insegue insieme all'Inter a -3.

Il confronto di San Siro avrà al suo interno un alto tasso tecnico, ma pure la sfida nella sfida fra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, due dei tecnici più iconici di questo momento storico nel panorama calcistico italiano. E se da una parte la figura di Allegri è sempre stata legata al pragmatismo, dall'altra Gasperini è il fautore del bel gioco e dello stile offensivo. Almeno sulla carta.

Sì perché guardando i record della sua Roma da inizio stagione ad oggi, il dato che balza all'occhio è quello dei gol subiti. Per la precisione 4 in 9 partite, meno di uno ogni 180 minuti. La miglior difesa per distacco fin qui della Serie A che tanti successi ha regalato ai giallorossi in questo avvio di stagione. Un Gasperini alla Allegri, verrebbe da dire. Anche per quanto riguarda i risultati: la Roma ha infatti vinto 1-0, risultato tanto caro al tecnico livornese, 4 delle 7 partite portate a casa in questo sprint di campionato.