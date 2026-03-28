Roma, rivoluzione in attacco all’orizzonte. Il Messaggero: "Gasperini vuole garanzie, estate decisiva"

Il futuro della Roma passa dalle scelte sul reparto offensivo e dalle richieste di Gian Piero Gasperini, deciso a ottenere garanzie concrete per alzare il livello della squadra. L’obiettivo dichiarato resta la qualificazione in Champions, ma il tecnico ha più volte sollecitato la società già nei mesi scorsi, chiedendo interventi mirati sul mercato. Già in autunno, con la squadra nelle prime posizioni, aveva spinto per nuovi innesti, fino ad arrivare alla rottura di gennaio dopo il mancato arrivo di profili come Zirkzee e Raspadori.

A fare il punto è il Messaggero. L’attuale rosa offensiva appare destinata a cambiare profondamente. Ad oggi, tra conferme e situazioni in bilico, i punti fermi per l’estate sembrano essere pochi, con diversi addii già scritti o probabili. "Servono investimenti", è stata la linea ribadita più volte dall’allenatore, consapevole che senza interventi il reparto rischia di restare scoperto. Anche alcuni rientri o riscatti non bastano a garantire certezze, mentre diversi giocatori sono destinati a partire per motivi tecnici o contrattuali.

Capitolo a parte per i big: il futuro di Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Capitale, con interessamenti dall’estero e nessun rinnovo in programma. Situazione ancora aperta invece per Lorenzo Pellegrini, anche se al momento non si registrano passi avanti. Sullo sfondo resta la necessità di una cessione importante per rispettare i vincoli economici. Parallelamente, la dirigenza si muove già sui possibili rinforzi: nel mirino giovani profili e attaccanti seguiti da tempo, segnale di una programmazione che dovrà accelerare nelle prossime settimane per evitare di farsi trovare impreparata.