Elezioni FIGC, Abodi: "Deve prevalere l'interesse superiore, il movimento saprà esprimere il meglio"

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare di quello che è successo in FIGC e delle prossime elezioni federali previste per adesso per il 14 dicembre:

"Il tema è fare sempre tesoro delle sconfitte e degli errori. A volte da situazioni come queste si esce ancora più forti. L'auspicio è che il movimento faccia un salto di qualità nella consapevolezza della necessità di uscire da questo angolo, dal quale emergono contraddizioni e conflitti, soprattutto di carattere personale. Deve prevalere l'interesse superiore. Io penso sempre positivo e sono convinto che, di fronte a queste pagine complesse, il movimento sappia esprimere il meglio di sé. Sono convinto che sarà così. Aspettiamo le elezioni federali, poi ci siederemo a un tavolo per fare in modo che le cose che devono essere fatte vengano fatte. È arrivato il momento di agire e di fare tesoro dell'esperienza".