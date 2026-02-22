Tre gol, porta inviolata e messaggio al campionato: sì, la Roma può tornare a riveder le stelle

La Roma non sbaglia e supera 3-0 la Cremonese all’Olimpico, centrando una vittoria pesante che cambia gli equilibri nella zona alta della classifica. I giallorossi sfruttano al meglio il passo falso della Juventus contro il Como e, grazie ai tre punti conquistati, agganciano al terzo posto il Napoli, anch'esso stoppato a Bergamo. Un successo netto, maturato nella ripresa, che conferma la solidità della squadra di Gasperini e la sua determinazione nel restare stabilmente nelle posizioni che valgono la prossima Champions League.

Dopo un primo tempo più bloccato, la Roma ha cambiato ritmo nella seconda frazione, trovando prima il vantaggio e poi allungando fino al tris che ha chiuso definitivamente i conti. La Cremonese ha provato a restare in partita con ordine e compattezza, ma alla distanza ha pagato la maggiore qualità e intensità dei capitolini. Ancora una volta decisivo l’impatto degli uomini chiave, da Cristante a Ndicka fino a Pellegrini, capaci di indirizzare la gara nel momento in cui serviva concretezza.

La corsa Champions resta apertissima, con ancora dodici partite da giocare, ma il segnale lanciato dalla Roma è forte. Agganciare il Napoli al terzo posto significa mettere pressione alle dirette concorrenti, lasciandosi alle spalle la Juve e consolidando la propria candidatura tra le prime quattro. Mister Gasperini chiedeva una prova di maturità contro un’avversaria in difficoltà e la risposta è arrivata sul campo: tre gol, porta inviolata e un messaggio chiaro al campionato.