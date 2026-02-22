Catania, Toscano: "Non una vittoria bella ma voluta. Ora testa alla Salernitana"

Vittoria di misura, con qualche brivido di troppo, ma tre punti pesantissimi per il Catania, che supera il Giugliano e resta in scia al Benevento nella corsa al vertice.

Al termine della gara, il tecnico etneo Domenico Toscano ha commentato ai microfoni di Telecolor una prestazione concreta più che brillante: “Sapevamo che poteva essere una partita difficile e infatti non è stata una bella gara. Però l’abbiamo voluta portare a casa. Faccio i complimenti al Giugliano, ma la nostra vittoria è meritata”.

Il Catania ha sofferto, ma ha mostrato compattezza nei momenti chiave, riuscendo a difendere il vantaggio e a rimanere agganciato alla vetta. Un segnale di maturità in vista del prossimo impegno, tutt’altro che semplice.

Nel prossimo turno, infatti, è in programma il big match contro la Salernitana. Toscano guarda già avanti: “Martedì dobbiamo tornare ad allenarci con la testa giusta. Contro la Salernitana dovremo farci trovare pronti”.

Infine, una battuta sulle vicende interne agli avversari: “Raffaele in bilico? Non pensiamo alla loro guida tecnica. Sarà una partita in cui i dettagli faranno la differenza”.