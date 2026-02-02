Ufficiale Da Lecce a Elche: Tete Morente risolve con i salentini e torna nel suo precedente club

Dall'Elche al Lecce e ritorno. Sembra un gioco di parole, invece è la realtà: Tete Morente torna nel club spagnolo che lo ha apprezzato per quattro stagioni prima di trasferirsi in Salento. Nel pomeriggio è arrivata la risoluzione contrattuale con i salentini, in questi minuti l'annuncio degli iberici. Accordo fino al 2028.