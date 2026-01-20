Addio al Torino dopo un anno e mezzo e ritorno nelle Isole Far Oer per Reynheim
È tutto pronto per il ritorno a casa per un giovane attaccante nazionale U21 delle Isole Far Oer che milita attualmente nel Torino. Come riportato dal portale locale KVF.fo infatti il classe 2008 granata David Reynheim è ormai a un passo dall'essere ufficializzato come nuovo giocatore del Klaksvik, conosciuto anche solamente con la sigla KI, a titolo definitivo per circa 70mila euro.
Acquistato un anno e mezzo fa per poco meno della metà, più o meno 30mila euro, da un'altra realtà dell'isola che si trova tra la Gran Bretagna e l'Islanda, adesso Reynheim torna a giocare nel suo paese natale. Il 17enne ha firmato un contratto quadriennale con il suo nuovo club.
