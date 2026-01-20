TMW
Atalanta, Djimsiti e Lookman in gruppo: il nigeriano sarà a disposizione con l'Athletic. Le immagini
L’Atalanta di Raffaele Palladino è in campo in questi minuti, alla vigilia della gara di Champions League con l’Athletic Club di Bilbao.
Buone notizie per quanto riguarda Berat Djimsiti e soprattutto Ademola Lookman: entrambi sono in gruppo, confermato il ritorno a disposizione dell’attaccante nigeriano dopo l’impegno in Coppa d’Africa con la sua nazionale.
Assenti, come da previsioni, solo Raoul Bellanova e Mitchell Bakker. Alle 18.30 Palladino - diretta testuale su TMW come sempre - presenterà in conferenza stampa la sfida ai baschi.
