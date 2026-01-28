Maldini era in tutte le formazioni degli osservatori dell'Atalanta. Ma non ha inciso

Un anno fa, gli scout dell'Atalanta erano concordi. Daniel Maldini poteva essere un acquisto interessante per il dopo Lookman. Con il Monza che stava retrocedendo - senza grandi prove d'appello - ecco che il figlio d'arte rischiava di essere un'occasione difficilmente ripetibile. Dunque ecco dodici milioni di euro per acquistarlo dai biancorossi, con l'idea di anticipare la concorrenza.

Com'è andata l'anno solare di Maldini? Non bene. Tre gol in ventidue presenze, in una squadra che gioca più di cinquanta partite all'anno. Una rete con il Genoa, alla penultima della scorsa stagione, due con il Parma, fissando il due a zero del primo tempo, ribaltato poi nella ripresa dalle tre reti dei ducali, decisamente più motivati considerato che rischiavano seriamente la retrocessione in Serie B. Con Palladino - che lo aveva lanciato proprio a Monza, galvanizzandolo dopo sei mesi non straordinari all'Empoli - non è mai riuscito a incidere, rimanendo quasi sempre in panchina. Tanto da dirlo nella sua presentazione in biancoceleste. "È un passo importante. Vengo da un periodo non semplicissimo, è il momento di tornare, far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni".

Ora, appunto, la Lazio, anche se non sarà semplice visto che sarebbe - almeno nelle intenzioni - il sostituto di Mattia Zaccagni.