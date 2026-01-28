L'Inter insegue Perisic, il PSV i playoff. Bosz: "L'ultima di Ivan? Non ci penso"

Non è un compito semplice quello del PSV, impegnato questa sera in Champions contro il Bayern Monaco. Per qualificarsi ai playoff la squadra olandese deve far risultato con una squadra che non perde praticamente mai. In più c'è il futuro di Ivan Perisic a tenere banco, con l'Inter che sembra pronta ad affondare nel caso in cui i Boeren dovessero essere eliminati.

Questi argomenti però non sfiorano la mente di Peter Bosz, visto che il tecnico è concentrato solo sul match da disputare, come testimoniano le sue parole sul croato: "Non ci penso, vogliamo vincere la partita di domani e andare ai playoff. Questo è il punto, non c'è nient'altro. Non so nulla nemmeno di queste cose". Alla domanda precisa se avesse paura di perdere l'esterno e Pepi, ha risposto così: "Non mi spavento facilmente".

Il PSV infatti è a quota 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Il Bayern è già qualificato perché è a quota 18 e quindi potrebbe pure decidere di far turnover per risparmiare energie preziose in vista del campionato. Stasera ogni dubbio sarà sciolto.