Addio Maldini ma non Lookman: cosa attende l'Atalanta nell'ultima settimana di mercato

L'Atalanta in questo calciomercato di gennaio 2026 si è già presa un ruolo da protagonista aggiudicandosi la corsa per arrivare a Giacomo Raspadori, per il quale è stata riservata una beffa ai danni della Roma del freschissimo ex allenatore Gasperini, e su cui la Dea ha battuto anche la concorrenza di Napoli e Lazio.

Quello che ha portato a Palladino il compatto Raspadori come rinforzo per l'attacco è al momento l'unico vero acquisto operato dall'Atalanta nella finestra di trasferimenti in corso. Cosa potrebbe succedere nell'ultima settimana di affari in casa Dea? Osservando la situazione esistente, verrebbe da dire poco.

Ci sarà casomai da respingere gli ennesimi assalti su Ademola Lookman, che la società ha già in via ufficiosa tolto dal mercato nelle settimane scorse ma sul quale non accennano a placarsi gli interessi. E alle sirene turche, si stanno aggiungendo adesso voci di corridoio che vorrebbero il Napoli pronto ad andare alla carica, dopo l'assalto estivo fallito invece dall'Inter. Considerando che la Dea sta per salutare un altro profilo del suo reparto d'attacco come il figlio d'arte Daniel Maldini, difficile che vogliano far partire anche Lookman.

ACQUISTI

Ibrahim Sulemana (C) (Bologna) FP

Giacomo Raspadori (A) (Atlético Madrid) DEF

Ben Godfrey (D) (Sheffield United) FP

CESSIONI

Ibrahim Sulemana (C) (Cagliari) PRE

Ben Godfrey (D) (Brondby IF) PRE

Marco Brescianini (C) (Fiorentina) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato