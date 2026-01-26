Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Addio Maldini ma non Lookman: cosa attende l'Atalanta nell'ultima settimana di mercato

Addio Maldini ma non Lookman: cosa attende l'Atalanta nell'ultima settimana di mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 21:15Serie A
Dimitri Conti

L'Atalanta in questo calciomercato di gennaio 2026 si è già presa un ruolo da protagonista aggiudicandosi la corsa per arrivare a Giacomo Raspadori, per il quale è stata riservata una beffa ai danni della Roma del freschissimo ex allenatore Gasperini, e su cui la Dea ha battuto anche la concorrenza di Napoli e Lazio.

Quello che ha portato a Palladino il compatto Raspadori come rinforzo per l'attacco è al momento l'unico vero acquisto operato dall'Atalanta nella finestra di trasferimenti in corso. Cosa potrebbe succedere nell'ultima settimana di affari in casa Dea? Osservando la situazione esistente, verrebbe da dire poco.

Ci sarà casomai da respingere gli ennesimi assalti su Ademola Lookman, che la società ha già in via ufficiosa tolto dal mercato nelle settimane scorse ma sul quale non accennano a placarsi gli interessi. E alle sirene turche, si stanno aggiungendo adesso voci di corridoio che vorrebbero il Napoli pronto ad andare alla carica, dopo l'assalto estivo fallito invece dall'Inter. Considerando che la Dea sta per salutare un altro profilo del suo reparto d'attacco come il figlio d'arte Daniel Maldini, difficile che vogliano far partire anche Lookman.

ACQUISTI
Ibrahim Sulemana (C) (Bologna) FP
Giacomo Raspadori (A) (Atlético Madrid) DEF
Ben Godfrey (D) (Sheffield United) FP

CESSIONI
Ibrahim Sulemana (C) (Cagliari) PRE
Ben Godfrey (D) (Brondby IF) PRE
Marco Brescianini (C) (Fiorentina) PRE

Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

Articoli correlati
Niente trasferta a Como per i tifosi dell'Atalanta: settore ospiti chiuso e vendita... Niente trasferta a Como per i tifosi dell'Atalanta: settore ospiti chiuso e vendita dei biglietti vietata
La Rivoluzione Fiorentina non è finita. E Kean può accentuarla ancora di più La Rivoluzione Fiorentina non è finita. E Kean può accentuarla ancora di più
"Daniel is here!". Maldini è già arrivato a Roma, la Lazio lo annuncia sui social... "Daniel is here!". Maldini è già arrivato a Roma, la Lazio lo annuncia sui social
Altre notizie Serie A
Il Milan tiene d'occhio Gila già per gennaio. Più probabile l'affondo a giugno Il Milan tiene d'occhio Gila già per gennaio. Più probabile l'affondo a giugno
Udinese testa a testa con l'Inter: il punto sul mercato friulano a una settimana... Udinese testa a testa con l'Inter: il punto sul mercato friulano a una settimana dalla fine
Un guizzo di Orban in risposta ad Atta: al 45' Verona-Udinese sull'1-1 Un guizzo di Orban in risposta ad Atta: al 45' Verona-Udinese sull'1-1
La Roma ci ha provato anche per Summerville: il West Ham non vuole cederlo a gennaio... La Roma ci ha provato anche per Summerville: il West Ham non vuole cederlo a gennaio
Milan, allacciati i contatti per un giovane talento del Bayern Milan, allacciati i contatti per un giovane talento del Bayern
Addio Maldini ma non Lookman: cosa attende l'Atalanta nell'ultima settimana di mercato... Addio Maldini ma non Lookman: cosa attende l'Atalanta nell'ultima settimana di mercato
Il Verona risponde subito: Orban pareggia i conti con l'Udinese, assist di Sarr Il Verona risponde subito: Orban pareggia i conti con l'Udinese, assist di Sarr
Il Genoa su Amorim. Ma non è l'ex allenatore del Manchester United Il Genoa su Amorim. Ma non è l'ex allenatore del Manchester United
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Tacchinardi: "Maignan da rosso. Bremer-Hojlund? Se è rigore quello ce ne sono 500 a gara"
3 Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
4 Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
5 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini: "Mi avevano detto che a Roma non si può fare calcio. Non sono d'accordo"
Immagine top news n.1 Lazio, Daniel Maldini è a Roma: le foto e i video del suo arrivo all'aeroporto
Immagine top news n.2 Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non è in svendita"
Immagine top news n.3 Daniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore, i dettagli
Immagine top news n.4 Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Immagine top news n.5 Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
Immagine top news n.6 Niente En Nesyri, ma Spalletti (con un siparietto) è più chiaro che mai: serve un Hojlund
Immagine top news n.7 Ormai è utopia Scudetto, Conte mai così male dopo 22 turni di Serie A: il confronto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.3 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.4 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 No di En-Nesyri? La Juvepensa a Beto: l'Everton lo valuta 20 milioni, operazione fattibile
Immagine news Serie A n.2 Il Milan tiene d'occhio Gila già per gennaio. Più probabile l'affondo a giugno
Immagine news Serie A n.3 Udinese testa a testa con l'Inter: il punto sul mercato friulano a una settimana dalla fine
Immagine news Serie A n.4 Un guizzo di Orban in risposta ad Atta: al 45' Verona-Udinese sull'1-1
Immagine news Serie A n.5 La Roma ci ha provato anche per Summerville: il West Ham non vuole cederlo a gennaio
Immagine news Serie A n.6 Milan, allacciati i contatti per un giovane talento del Bayern
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Barak ha lavorato sul campo
Immagine news Serie B n.2 Empoli, blindato il giovane Campaniello: l'attaccante ha rinnovato fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, anche Viti va subito ko. Attesa per gli esami medici: può saltare lo Spezia
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, è addio con lo sloveno Stulac: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, ecco l'erede di Magnani in difesa: dal Bari arriva Vicari in prestito
Immagine news Serie B n.6 Bari, ecco l'attaccante Cuni: arriva in prestito con diritto dal Rubin Kazan
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Serie C n.2 Cavese, il giovane Igor Amerighi passa all'Inter: domani le visite mediche
Immagine news Serie C n.3 Casertana, colpo a centrocampo: dal Napoli arriva in prestito Coli Saco
Immagine news Serie C n.4 Cavese, il giovane Iuliano scende di categoria e va in prestito al Savoia
Immagine news Serie C n.5 Cavese, preso Ubani in prestito dal Lecce: nella prima parte di stagione ha giocato a Salerno
Immagine news Serie C n.6 Ternana, torna Marco Pagliari: il terzino arriva a titolo definitivo dal Lumezzane
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Emma Severini ricorda Commisso: "Uomo dai valori unici, ha fatto tanto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?