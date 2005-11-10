Geniale schema da calcio d'angolo di Moreira, al 10' Rabiot fa il 2-0 in Milan-Inter
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:01Serie A
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31.10.2026 21:01Serie A
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Inter alle corde, il Milan trova il 2-0 al 10' con Adrien Rabiot e un geniale schema da calcio d'angolo. Inventa tutto Moreira, che dalla bandierina bastte basso alla ricerca del compagno, che di prima intenzione tocca morbido in direzione del secondo palo. La palla assume una traiettoria beffarda, che lascia di stucco Martinez e segna il doppio vantaggio flash per il Diavolo nel derby.
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