Ajax-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Pirola e Taremi titolari nell'undici di Mendilibar
Di seguito le formazioni ufficiali di Ajax-Olympiacos, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
AJAX (4-3-3): Jaroš; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts. All. Fred Grim.
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Rodinei, El Kaabi, Gelson Martins; Taremi. All. José Luis Mendilibar.
ARBITRO: Letexier (Francia)
