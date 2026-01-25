Ajax, semaforo verde per Zinchenko: il giocatore è atteso in Olanda per le visite

L'Ajax ha ricevuto il via libera per l'ingaggio di Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro di proprietà dell'Arsenal che ha trascorso la prima parte della stagione in prestito al Nottingham Forest, senza brillante in modo particolare. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club di Amsterdam è pronto a definire l'operazione in tempi brevi, assicurandosi l'esperienza del difensore ucraino per rinforzare la propria corsia mancina in vista della seconda metà del campionato.

L'accordo prevede un trasferimento basato su un contratto di sei mesi; il giocatore è atteso ad Amsterdam per sostenere le visite mediche di rito e completare l'iter burocratico per il tesseramento. Le due società hanno comunque deciso di rimandare ogni discussione relativa al futuro a lungo termine del ventinovenne alla prossima estate, quando verranno valutate le opzioni per un eventuale riscatto o una nuova sistemazione.

La mossa dei "Lancieri" arriva dopo le indiscrezioni riguardanti la volontà del Nottingham Forest di interrompere anticipatamente il prestito del giocatore. Durante la sua permanenza in Premier League con la maglia del Forest, Zinchenko ha collezionato 10 presenze, ma non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare inamovibile, spingendo il club inglese a cercare una soluzione alternativa e aprendo così le porte al suo sbarco in Eredivisie.