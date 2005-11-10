Ajax, Ter Stegen guarda all'Atalanta: "Livello alto, potrebbero essere in Champions"

Marc André Ter Stegen, portiere dell'Ajax, ha parlato in conferenza stampa assieme al proprio allenatore, introducendo la partita di domani di Conference League contro l'Atalanta: "La cosa più importante sarà vincere, il riuscire a non subire gol nel caso viene solo dopo. Normale che la squadra si assuma dei rischi, ma ogni partita e ogni avversario sono diversi. Gli errori succedono, li commettono tutti: in questo senso bisogna ancora trovare il giusto equilibrio e più fai giocare assieme gli stessi giocatori e più facile questo diventa. Così ognuno sa cosa aspettarsi dall'altro".

Credere nei dettami dell'allenatore

E ancora, Ter Stegen parla anche delle novità tattiche che sta portando all'Ajax l'allenatore Michel Sanchez: "Sono convinto delle sue idee, dovremo costruire su queste basi e alla fine i risultati arriveranno. Da calcio piazzato fino a qui abbiamo subito un solo gol, rispetto alla scorsa stagione è un risultato notevole, sembriamo avere la situazione più sotto controllo".

Come si affronta la Dea nerazzurra

Il portiere dei Lancieri si sofferma anche sui tratti distintivi dell'Atalanta: "Squadra di alto livello, potrebbero essere tranquillamente in Champions League. Mi aspetto uno scontro interessante e una battaglia intensa. Non giocano più sempre a uomo, da parte nostra servirà intelligenza tattica. Siamo preparati, faremo del nostro meglio per impedire loro di mostrare i punti di forza".