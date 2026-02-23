Ora il giovane Pereyra è davvero del Napoli: arrivato l'ultimo ok che mancava, dalla FIFA
Milton Pereyra adesso è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Già bloccato alla fine del calciomercato di gennaio 2026, l'argentino classe 2008 adesso può essere considerato a tutti gli effetti un tesserato del club azzurro.
Si attendeva infatti in tal senso l'arrivo di un ultimo semaforo verde, che si è appena acceso. Perché Pereyra potesse essere considerato un tesserato del Napoli, infatti, mancava il via libera della Commissione FIFA alla quale compete la vigilanza sui trasferimenti internazionali che vedono coinvolti dei minorenni, come appunto nel caso del passaggio al Napoli del baby attaccante.
Pereyra si è legato al Napoli con un contratto fino al 30 giugno 2028, con inserita nell'accordo anche la possibilità di aggiungere un altro anno attivando l'opzione apposita. In patria ha vestito fin qui soltanto i colori del Boca Juniors, storico club della capitale Buenos Aires con cui però non ha mai raggiunto la prima squadra.
