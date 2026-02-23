Alex Jimenez: "Nessun rimpianto per aver lasciato il Real. Il Milan era la scelta migliore"

In una intervista ad AS, l'ex difensore del Milan Alex Jimenez ha parlato così del suo addio al Real Madrid per vestire il rossonero, una scelta che non rimpiange: "Nessun rimpianto. Per come sono andate le cose, dico di no. Non so cosa sarebbe successo se fossi rimasto a Madrid, ma nell'ultima stagione lì non avevo il minutaggio che sentivo di meritare. Alla fine, parlando con la mia famiglia e il mio agente, abbiamo deciso che la scelta migliore fosse il Milan. Anche il Real era d'accordo sul fatto che partire potesse essere la soluzione ideale per me. Credo che alla fine i fatti mi abbiano dato ragione".

Per portarlo in Premier, il Bournemouth ha scucito 19 milioni di euro, con il Real Madrid che ha mantenuto il 50% dell'incasso. Ci sono anche dei bonus superiori ai 3 milioni di euro, quindi buone notizie per le casse del Milan. Ottimi numeri per il terzino in questa stagione, durante la quale ha accumulato 24 presenze, di cui 1 una in FA Cup e il resto in Premier: già superato il numero di presenze collezionate in Serie A l'anno passato, quando al termine della stagione mancano ancora più di tre mesi.