Ufficiale Bournemouth, riscattato Alex Jimenez dal Milan: il comunicato del club inglese

Alex Jimenez saluta ufficialmente la Serie A. Di seguito l'annuncio del riscatto da parte del Bournemouth, che fa entrare circa 8 milioni nelle casse del Milan: "L'AFC Bournemouth conferma che Alex Jiménez è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del club a titolo definitivo. Il trasferimento è diventato permanente dopo il raggiungimento della soglia di presenze necessaria per attivare la clausola di riscatto prevista nell'accordo di prestito iniziale. Il ventenne, approdato ai Cherries prima dell'inizio dell'attuale stagione, è stato impiegato in oltre la metà delle gare ufficiali del club: un traguardo che ha fatto scattare i termini contrattuali per blindare il suo futuro sulla costa meridionale fino al 2031.

Arrivato dal Milan dopo essere cresciuto nel prestigioso vivaio del Real Madrid, Jiménez ha avuto un impatto straordinario al Vitality Stadium, diventando una presenza costante e guadagnandosi consensi settimana dopo settimana. Il terzino è stato premiato come Giocatore del Mese del club a dicembre e ha ottenuto il titolo di Man of the Match di Sky Sports nel pareggio per 1-1 contro il Brighton lo scorso mese. Con 22 presenze totali in tutte le competizioni e la sua prima rete in Premier League segnata contro il Liverpool, Jiménez ha già lasciato il segno in maglia rossonera".

Tiago Pinto, Presidente delle Football Operations dell'AFC Bournemouth, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a afcb.co.uk: "Alex è un giovane talento che ha già dimostrato tutta la sua energia e il suo impegno verso la squadra in questi primi mesi. Vanta un pedigree incredibile, essendosi formato in club come Real Madrid e AC Milan. Siamo entusiasti che faccia parte del nostro progetto, iniziato la scorsa estate e che ora prosegue ufficialmente dopo lo scatto dell'obbligo di riscatto." Jiménez continuerà a vestire la maglia numero 20 dell'AFC Bournemouth.