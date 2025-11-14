All'Italia basterebbe un Sorloth. Invece sono altri playoff a marzo, con il brivido

La Norvegia si è qualificata ai Mondiali nel segno di Erling Braut Haaland. Un dominatore, già ora uno degli attaccanti più forti di sempre come numeri, senza considerare che ha 25 anni e il suo momento può essere ancora lungo. Un solco rispetto a tutti quelli della sua età, basti pensare a un possibile top come Dusan Vlahovic: 298 gol con i club per il norvegese, 53 (in 46 partite) con la Nazionale. Brutto da dire, ma è quasi un robot, che tutte le nazionali vorrebbero come centravanti. Ed è anche normale che il Manchester City abbia vinto tutto dopo il suo arrivo.

La realtà è che all'Italia basterebbe Sorloth. Più che discreto attaccante dell'Atletico Madrid, da due stagioni oltre i 20 gol all'anno nella Liga. Centravanti strutturato che noi ricerchiamo in Pio Esposito, sperando possa essere la panacea di tutti i mali. Forse lo sarà, ma l'altro centravanti norvegese ora darebbe comunque una sicurezza diversa. Probabilmente l'Italia, Haaland a parte, è superiore alla Norvegia, ma in questo girone di qualificazione non lo ha mostrato, purtroppo.

Invece saranno nuovamente preliminari, a marzo. Forse con uno spirito diverso rispetto agli ultimi anni, quando sembravano delle punizioni eccessive per quanto successo poco prima. Se arrivi per la terza volta a giocarti la qualificazione, evidentemente, sei di quel livello lì.