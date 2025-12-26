Liverpool, idea Sorloth per l’attacco: l’Atletico chiede oltre 30 milioni

Il Liverpool continua a valutare possibili rinforzi offensivi per tamponare l’assenza di Alexander Isak, fermato da un infortunio che lo terrà fuori per una parte delicata della stagione. La ricerca dei Reds per una copertura a breve termine ha portato il club inglese a monitorare diversi profili in giro per l’Europa, con un nuovo nome che arriva direttamente dalla Liga: Alexander Sorloth.

Secondo quanto riportato da Radio Marca, il centravanti norvegese dell’Atlético Madrid è stato proposto come possibile soluzione, ma la risposta dei Colchoneros è stata chiara: per lasciarlo partire servirà un’offerta superiore ai 30 milioni di sterline. Una richiesta economica importante che ha inevitabilmente frenato le riflessioni del club inglese.

In un primo momento, Sorloth era stato valutato come possibile rinforzo in prestito, un profilo di esperienza capace di garantire affidabilità sotto porta in attesa del rientro di Isak. Tuttavia, la pista del trasferimento temporaneo non ha mai trovato reale apertura da parte dell’Atlético, che considera l’attaccante un elemento prezioso della rosa di Diego Simeone.

Nella scorsa stagione, Sorloth ha messo a segno 24 gol, confermandosi un attaccante continuo e in grado di incidere nei momenti chiave. Pur non essendo sempre titolare fisso, il norvegese è apprezzato per il suo lavoro senza palla e per la capacità di farsi trovare pronto quando chiamato in causa.

A ridimensionare l’urgenza di un intervento sul mercato è anche il quadro medico in casa Liverpool: le condizioni di Isak stanno migliorando e filtra ottimismo su un possibile rientro in primavera. Questo ha portato i Reds a escludere investimenti pesanti per una soluzione tampone, soprattutto a fronte di costi elevati tra cartellino e ingaggio.

Alla luce di questi fattori, un affondo per Sorloth nel mercato di gennaio appare oggi altamente improbabile. Arne Slot potrebbe scegliere di puntare sulle risorse già presenti in rosa, lavorando su soluzioni interne in attesa del pieno recupero di Isak.