Allan Elias verso la Premier: il Liverpool avrebbe battuto la concorrenza del Napoli

La stagione del Liverpool non sta rispettando le aspettative. Dopo un mercato estivo 2025 da record, con investimenti intorno ai 500 milioni di euro e arrivi di alto livello come Alexander Isak, Florian Wirtz e Hugo Ekitiké, i Reds speravano in un'altra stagione convincente sotto la guida di Arne Slot.

Purtroppo, le aspettative si sono scontrate con la realtà: Isak ha deluso prima di infortunarsi, Jérémie Frimpong alterna prestazioni positive e negative, mentre l’unico a brillare con continuità è Ekitiké, già considerato tra i migliori attaccanti della Premier League. In questo contesto, il club guarda già al futuro e alla possibilità di sostituire i suoi pilastri, in primis Mohamed Salah, il cui addio sembra inevitabile.

Secondo Mundo Deportivo, il Liverpool sarebbe vicino a chiudere un importante colpo per l’estate 2026: Allan Andrade Elias, giovane ala destra brasiliana del Palmeiras. Le due società avrebbero già trovato un accordo vicino ai 30 milioni di euro, con l’obiettivo di prendere gradualmente il posto dell'egiziano. Allan Elias, seguito anche dal Napoli, aveva deciso di restare in Brasile per crescere ulteriormente. L'ufficializzazione potrebbe arrivare con l’apertura del mercato estivo.