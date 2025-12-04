Newcastle, occhi sulla stella del Palmeiras Allan Elias. Si attendono offerte sopra i 30 milioni

Secondo quanto riportato da ESPN Brazil, il Newcastle continua a seguire con interesse Allan Elias, star del Palmeiras. Sviluppatosi come il "jolly" prediletto di Abel Ferreira, utilizzato in diverse posizioni e protagonista di momenti decisivi in partite cruciali, il giovane è ora annoverato tra gli asset di maggior valore del club.

Il Newcastle, consapevole della disponibilità del Palmeiras a negoziare, sarebbe pronto a effettuare un investimento importante. I vertici del Palmeiras ammettono che nessun giocatore è considerato "intoccabile" in vista della stagione 2026. Qualora arrivasse una proposta adeguata, i dirigenti dell'Allianz Parque sono pronti ad autorizzare una vendita che supporti gli obiettivi di fatturato.

Il Palmeiras ha già respinto un'offerta di 20 milioni di euro dallo Zenit e si aspetta che le offerte future si avvicinino ad almeno 32 milioni di euro (circa 28 milioni di sterline). Sebbene la clausola rescissoria di Allan (100 milioni, ndr) offra al club una notevole leva contrattuale, gli urgenti obiettivi finanziari aumentano la probabilità di un movimento nel 2026 se i negoziati procederanno. La situazione del centrocampista è monitorata da vicino in Inghilterra, dove il Newcastle lo segue come parte del suo progetto di ricostruzione a lungo termine. Se Allan dovesse partire, si inserirebbe in un trend crescente di vendite record realizzate dal Palmeiras negli ultimi anni. La sua Academy è diventata una delle più redditizie nel calcio mondiale, sfornando talenti prelevati dai maggiori club europei.