Milan, Allegri applaude Nkunku: "Ha fatto un gol da centravanti. Contenti di averlo qui"

Missione compiuta, il Milan non ha fatto scherzi contro l'Hellas Verona e ha chiuso in fretta la questione con un 3-0 senza storia. Nel post-partita, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare l'esito del match e la prestazione della squadra a San Siro, di fronte ai propri tifosi, che ha riportato il Diavolo in vetta alla classifica di campionato al termine del 2025.

Clean sheets e 3 gol: le vere notizie di giornata: "Tornare alla vittoria era molto importante. Bisognerà continuare. Oggi bella vittoria, ordinata, però bisognava fare meglio sul 3-0", ha esordito l'allenatore livornese. Un commento su Nkunku invece, autore della prima doppietta in Serie A, con un gol dal dischetto: "Dopo il rigore, che non era facile, Nkunku ha fatto un gol da centravanti. Siamo contenti e felici di averlo con noi".

L'insoddisfazione sul 3-0 e un occhio in vista di Cagliari: "La trasferta di Cagliari sarà durissimo. Il rischio sul 3-0 è di prendere gol, e non è mai bello. Potevamo subire qualche cross di meno se avessimo fatto un possesso dinamico e non statico".