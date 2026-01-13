Allegri tedoforo a due passi da Milanello: appuntamento domattina a Borgomanero

“Sono contento di portare la fiamma olimpica, per me sarà una emozione e una esperienza meravigliosa; ringrazio il Coni che me ne ha dato la possibilità”. Così, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha commentato la notizia che sarà tedoforo, nel tour della Fiamma Olimpica in vista di Milano Cortina 2026.

Il tecnico del Milan sarà protagonista della staffetta della Fiamma nella mattinata di domani, nella tappa di Borgomanero: la tappa è stata scelta nell’ambito del percorso che attraversa il territorio di Varese, area su cui sorge uno dei simboli del Milan, cioè Milanello, a Carnago.

L’appuntamento è fissato per domani mattina, intorno alle ore 9, a Borgomanero, dove Allegri porterà la Fiamma Olimpica in un momento di forte valore simbolico, capace di unire sport, territorio e valori olimpici. Un passaggio che rafforza il legame tra il grande sport italiano e l’attesa manifestazione a cinque cerchi.