Milan, dal confronto con Allegri dopo Riad è arrivata la spinta per ripartire: il retroscena

Prosegue il momento positivo del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio e quella in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, ha ripreso a macinare punti. Le due vittorie arrivate contro Verona e Cagliari hanno portato i rossoneri nuovamente al secondo posto in classifica ad un punto di distanza dall'Inter capolista che ieri sera ha superato nettamente il Bologna ed un punto sopra il Napoli di Antonio Conte.

Una ripartenza importante e che ha proprio in Allegri il suo punto centrale. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena arrivato proprio dopo la partita di Riad. A Milanello, il 22 dicembre scorso, il tecnico toscano ha parlato alla squadra chiedendo più concentrazione nella fase di non possesso e quell’attenzione ai particolari. Un messaggio recepito dalla squadra.